Per Oma Akatugba l’offerta del West Ham per Osimhen è una “grande bugia” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Big lie. Big distraction”. Liquida così il giornalista nigeriano Oma Akatugba l‘articolo pubblicato sull’edizione odierna di Tuttosport relativa ad un’offerta del West Ham per Osimhen. Il quotidiano sportivo scrive che si tratta di una proposta simile a quella del Napoli ma più ricca per il giocatore e che l’agente del nigeriano l’avrebbe sottoposta al Lille. Solo una bugia, per Akatugba, diventato ormai un punto di riferimento per le trattative che riguardano l’attaccante del Lile. Una grande distrazione. Big lie. Big distraction. https://t.co/j14hdO6wZP — Oma Akatugba (@omaAkatugba) July 27, 2020 L'articolo Per Oma Akatugba l’offerta del West Ham per Osimhen ... Leggi su ilnapolista

