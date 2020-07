Patto Afina-Bcc Napoli: 100 milioni per rilanciare la nautica (Di lunedì 27 luglio 2020) Cento milioni di euro per ripartire. Ancora una volta il settore della nautica da diporto trova le forze, e i fondi, per rilanciarsi grazie ad un accordo concluso tra l’Associazione Filiera Italiana della nautica e l’istituto bancario Bcc. Autori del Patto di sostentamento il presidente di Afina, Gennaro Amato ed Amedeo Manzo, presidente Banca di Credito Cooperativo di Napoli e della Federazione campana delle banche di credito cooperativo. “Ho ereditato la presidenza dell’associazione con 25 iscritti ed un deficit amministrativo, oggi siano oltre 250 e il bilancio associativo è in attivo, ma ho sempre cercato di vedere le cose in un determinato modo, superando le difficoltà e gli ostacoli – afferma Gennaro Amato –. Puntare su alleanze e ... Leggi su ildenaro

