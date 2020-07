Oliver Stone | il regista commenta la scelta di Hbo di rimuovere Via Col Vento (Di lunedì 27 luglio 2020) In una recente intervista, il premio Oscar Oliver Stone ha dichiarato di non avere apprezzato la scelta di Hbo di rimuovere dalla sua piattaforma il film Via Col Vento. Anche il premio Oscar Oliver Stone, con alcune settimane di ritardo, commenta la vicenda che ha riguardato la rimozione del celebre film Via Col Vento dalla … L'articolo Oliver Stone il regista commenta la scelta di Hbo di rimuovere Via Col Vento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Stay_Nerd : Via Col Vento: Oliver Stone lo difende, intanto su Netflix è di nuovo polemica - sfiorata82 : RT @badtasteit: Si ritorna a parlare del caso #ViaColVento. E questa volta a farlo è #OliverStone - badtasteit : Si ritorna a parlare del caso #ViaColVento. E questa volta a farlo è #OliverStone - darivabeh : Stasera su Iris, L'anno del dragone, di Michael Cimino sceneggiato da Oliver Stone. Nella sua assurdità è uno dei f… - clikservernet : The Stand: la miniserie “Sarà un incrocio tra Steven Spielberg e Oliver Stone” -