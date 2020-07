LuisaViaRoma, a Capri un libro e un gala con l’Unicef, madrina Chiara Ferragni. Poi performance di Bocelli (Di lunedì 27 luglio 2020) Doppio evento questa estate per LuisaViaRoma che sceglie Capri per la serata di presentazione del suo primo libro e per un summer gala in partnership con Unicef dedicato alla tutela dei bambini più vulnerabili. Venerdì 28 agosto ci sarà l’evento per l’uscita del libro in edizione limitata ‘LuisaViaRoma – Window on a fashion future world’ (edito da Rizzoli New York, uscirà poi a novembre 2020). Distribuito in 1000 copie numerate, il libro ripercorre la storia di LuisaViaRoma attraverso le iconiche vetrine del negozio di Firenze (accompagnate dalle parole di Cesare M. Cunaccia). Realizzata con carta sostenibile Fsc, ogni copia del libro contribuirà a piantare un albero ... Leggi su ildenaro

Blue Economy, una realtà niente affatto marginale negli scenari economici del futuro del sistema Europa. Lo dicono i numeri. Al 2017 ...

Luisaviaroma continua i festeggiamenti per i 90 anni di attività iniziati nel 2019 e sceglie l'isola di Capri per una due giorni di eventi che rinnovano anche l'impegno charity con Unicef. Il luxury s ...