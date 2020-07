L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto (Di lunedì 27 luglio 2020) L’orso M49 È nuovamente scappato dal recinto del Centro faunistico del Casteller, a sud di Trento. Lo ha reso noto questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Leggi su huffingtonpost

medienfriz : Incredibile: l'orso M49 è scappato di nuovo - TgrRaiTrentino : #Orso #M49, nuova fuga dal #Casteller - TGR Trento - fulviocerutti : +++ ULTIMA ORA +++ Trentino, l’Orso M49 è fuggito nuovamente dal recinto del Casteller @lazampa @lastampa - rep_ambiente : L'orso M49 fuggito nuovamente dal recinto di Casteller - Lisuccen : RT @HuffPostItalia: L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto -

Trento – Alle 10.45 di lunedì mattina, il presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, si è inserito nella discussione sull’assestamento del bilancio provinciale da poco iniziata in Consiglio provincial ...Jurka, DJ3, Bruno, JJ3, Daniza, KJ2, M49, JJ4 non sono orsi dai nomi cifrati, ma simboli. Simboli di una difficile coesistenza non tanto, e non solo, tra uomini e orsi, ma in generale tra l’essere uma ...