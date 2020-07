Lombardia, la consigliere Rozza (Pd): “Fontana chiarisca sullo scudo fiscale, per mesi ha mentito ai lombardi” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Fontana ha tenuto un’autodifesa della Lega e per l’ennesima volta non ha chiesto scusa. Qua c’è una coda di paglia grande quanto una casa”. È molto critica la consigliera del Partito Democratico Carmela Rozza sull’intervento che il governatore della Lombardia ha tenuto questa mattina a Palazzo Pirelli per chiarire la sua posizione nell’inchiesta sul caso camici – sollevato da un servizio di Report e anticipato da Il Fatto Quotidiano a inizio giugno – nella quale risulta indagato per frode in pubbliche forniture. Attilio Fontana oggi, oltre a parlare del caso camici, avrebbe dovuto fare un’informativa sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. Come è andata secondo lei? Un’ora di discorso per ribadire quello che dicono da sempre, senza ... Leggi su tpi

Come l'anziana mamma del governatore Attilio Fontana abbia accumulato 5 milioni e 300mila euro, creando, a oltre ottant'anni, due trust alle Bahamas, resterà probabilmente un mistero anche per la proc ...

