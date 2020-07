Le criptovalute si rilanciano grazie a TikTok. La storia di questa strana partnership (Di lunedì 27 luglio 2020) TikTok è l’app del momento, in continua ascesa tra i giovani e sempre al top nelle classifiche dei social media nell’ultimo periodo. I bitcoin invece sembravano una rivoluzione in grado di sostituire le valute mondiali, ma per ora si sono rivelate un flop. Ma ecco che proprio TikTok viene in soccorso delle criptovalute in una sorta di joint venture sicuramente bizzarra, però efficace. Il social network di video mordi e fuggi ospita infatti comunità interessate al futuro delle criptovalute. E proprio su TikTok il Dogecoin ha raddoppiato in poco tempo le sue quotazioni. Il caso Dogecoin Dogecoin è una criptovaluta minore nata da una costola di Litecoin. Presente su TikTok come molte altre criptovalute, i video del loro profilo ... Leggi su newsagent

