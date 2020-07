Ladispoli, sorpresi a rubare all’interno del Bocciodromo: in manette due romeni (Di lunedì 27 luglio 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato due soggetti, un 54enne e un 50enne, entrambi cittadini romeni e con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso. L’allarme è scattato alle ore 03:30 circa, quando un cittadino residente nei pressi del Bocciodromo di Ladispoli ha richiesto l’intervento dei Carabinieri tramite il 112, in quanto aveva avvertito degli insoliti rumori provenire dall’interno della struttura. I Carabinieri della Stazione di Cerveteri si sono immediatamente portati sul posto, ed hanno sorpreso i due soggetti ancora all’interno del Bocciodromo; i due, dopo aver infranto la vetrata d’ingresso e forzato degli armadietti, erano intenti ad asportare il denaro e oggetti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

