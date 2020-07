Diritti tv, De Laurentiis mostra alla Serie A quanto converrebbe mettersi in proprio (Di lunedì 27 luglio 2020) Il mondo dei Diritti tv sta vivendo una fase di profonda trasformazione. È di oggi la notizia che nel Regno Unito stanno pensando di trasmettere alcune partite in chiaro, sia per sfruttarne l’effetto traino sia – soprattutto – per motivi pubblicitari. In Italia il dibattito è di natura diversa. E in prima fila c’è Aurelio De Laurentiis. Che ha capito prima degli altri sia il momento di trasformazione sia le potenzialità economico-finanzarie della Serie A. Per la seconda volta il presidente del Napoli ha riunito i presidenti dei club di Serie A e oggi erano 15 i club presenti. Assenti la Juventus, il Bologna, il Lecce, il Brescia (entrambi con un piedi in B) e l’Atalanta (Percassi ha perso l’aereo). Molto vivo l’interesse dei club, per l’Inter ad ... Leggi su ilnapolista

