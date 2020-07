Commissioni in alto mare. Non c'è accordo, neanche su quelle per il Recovery Fund (Di lunedì 27 luglio 2020) Tutto rimandato. Ancora una volta. Per intendersi la maggioranza non è riuscita a trovare un accordo neanche su come dividere tra i partiti le presidenze delle Commissioni parlamentari. E dopo l’ennesima fumata nera, la riunione dei capigruppo si è riconvocata per domani. Sperando che la notte porti consiglio ma i più sono pronti a scommettere che anche in questo caso sarà tutto rimandato a settembre.Lo stallo è dovuto non solo ai nomi, su cui comunque non c’è un’intesa, ma allo schema in sé. “A chi va cosa”, spiega una fonte presente all’incontro. I 5Stelle non vorrebbero cedere la commissione Finanze a Italia Viva, per esempio, che ha proposto Luigi Marattin come presidente. Italia ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus, in Cina 61 nuovi casi: dato più alto da aprile

In Cina sono stati riportati 61 nuovi casi di coronavirus, 57 dei quali trasmessi localmente. Lo riferisce la Commissione sanitaria nazionale spiegando che la provincia occidentale di Xinjiang, dove a ...

