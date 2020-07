Caso "camici", Attilio Fontana in Consiglio comunale: "Sono qui per voltare pagina" (Di lunedì 27 luglio 2020) È il giorno della difesa. Prende la parola in Consiglio comunale Attilio Fontana, nel pieno della bufera politica per il Caso dei “camici” lombardi. Il governatore della Regione Lombardia è indagato per frode in pubbliche forniture sulla fornitura di camici alla Regione da parte di Dama Spa, l’azienda legata a suo cognato e a sua moglie. “Contro di me polemiche sterili e strumentali” dice Fontana, che chiede di voltare pagina, ma non chiarisce del tutto la vicenda: “Sono convinto che giorno dopo giorno la verità verrà a galla”.“Ho riflettuto molto sull’opportunità di intervenire oggi soprattutto per la ... Leggi su huffingtonpost

pfmajorino : L'attacco dell'opposizione a Fontana, indagato nel caso camici: 'Se ne deve andare, è inadeguato' - fattoquotidiano : Caso camici, i pm: “Passaggio da ‘fornitura’ a ‘donazione’ mai registrato dalla Regione” - SkyTG24 : Caso camici, M5S Lombardia: “Pronta mozione di sfiducia a Fontana” - simogorla : Caso #camici, #Fontana: 'Non ho saputo nulla dell'accordo fino al 12 maggio. Ritengo sia un negozio del tutto corre… - giovanniturano : RT @ilpost: Il caso Fontana si sta allargando -