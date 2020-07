Calciomercato Napoli, affare fatto per Osimhen: le cifre dell’affare (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Napoli, affare fatto per Osimhen: le cifre dell’affare. Il giovane attaccante del Lille arriverà domani in Italia E’ arrivato il momento di Victor Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano del Lille domani sbarcherà a Capodichino e si dirigerà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi 5 anni. … L'articolo Calciomercato Napoli, affare fatto per Osimhen: le cifre dell’affare proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ma il giocatore ha fatto la sua scelta: il Napoli. È tutto in fase avanzata, mancano i dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento. Dato che non è ancora ufficiale, continuiamo ad avere altre ...

