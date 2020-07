Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Chiesa: in ballo Nainggolan e un ex Viola (Di lunedì 27 luglio 2020) Inter e Fiorentina vedono i loro destini sempre più uniti sul tavolo delle trattative del prossimo Calciomercato. L’intesa tra i due club era già stata siglata un anno fa con lo scambio che coinvolgeva Dalbert e Biraghi. A stretto giro di posta le due squadre dovranno ritornare a parlarsi per ridefinire le rispettive strategie e … L'articolo Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Chiesa: in ballo Nainggolan e un ex Viola Leggi su dailynews24

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - Gazzetta_it : Leo #Messi “rispetta” l’#Inter: non le ha mai fatto gol. E con le altre italiane ci va giù pesante... #Champions - sportli26181512 : Inter, Cellino dirà sì a Marotta per Tonali: i dettagli del pagamento: Sandro Tonali all'Inter? Ci siamo. Secondo q… - KevinMoceo : RT @Gianfil46884912: So per certo da @Samuele72847901 (tramite un intermediario che lui conosce) che l’Inter ha preso #kante. Trattativa na… -