Bombe d’acqua e allagamenti, il ministro: 11 miliardi inutilizzati (Di lunedì 27 luglio 2020) I soldi ci sono, ma non si spendono. Perché sì che c’è la furia degli elementi, ma altrettanto la sciatteria degli amministratori. E le tragedie continuano. In una lunga intervista su Repubblica il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, non nasconde le difficoltà di una battaglia che si combatte su due fronti, climatico e burocratico. Leggi su vanityfair

irismoretti : RT @DaitarnTR3: Quando la pioggia incontra questo, se ne escono con le bombe d'acqua! - Eleda59 : RT @DaitarnTR3: Quando la pioggia incontra questo, se ne escono con le bombe d'acqua! - Fidaf_News : RT @LeolucaOrlando1: Grande solidarietà e vicinanza a cittadini, Sindaci e Governatori di Lombardia e Veneto colpite nelle ultime ore da vi… - di_pixel : ?? + - - Meteo Europa ! — ?? Attenzione! — ?????? ..Secondo i miei Calcoli avremo solo 3 Settimane di Estate… - MaggicaPolly : Sono passate delle nuvole. È stato giusto per poco e sono sparite. Da una parte speri che possano non essere di pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Bombe d’acqua Bomba d'acqua a Palermo, idrovore ancora al lavoro Affaritaliani.it