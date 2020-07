Autostrade verso la quotazione in Borsa. Il dossier che rischia di far saltare il Recovery Fund (Di lunedì 27 luglio 2020) Scorporo, quotazione in Borsa e aumento di capitale. Sarebbe questa l’ipotesi di lavoro di CDP per l’ingresso in Autostrade. Una operazione di mercato che avrebbe un grande pregio: mettere a tacere le critiche degli investitori internazionali e rassicurare Bruxelles. La questione Autostrade, infatti, rischia di mandare all’aria i piani di Conte e far saltare anche le risorse del Recovery Fund, se la comunità finanziaria internazionale dovesse ritenere che l’Italia non “onora” gli impegni e viola le regole della concorrenza, di fatto “espropriando” un asset di pregio della dotazione infrastrutturale del Paese. Un’operazione siffatta invece verrebbe ben vista dagli investitori esteri e dalla ... Leggi su quifinanza

