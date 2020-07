Atlantia, fondi vogliono più soldi per ASPI: +4,8% in borsa (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Cresce il titolo di Atlantia in borsa registrando un +4,83 a 14,22 euro dopo che il fondo TCI, che detiene circa l’8% della holding, ha sfidato il piano del governoper estromettere i Benetton da Autostrade. L’obiettivo era quello di ottenere una valutazione di ASPI superiore a quella implicita nell’aumento di capitale riservato a Cdp, che con 3-4 miliardi otterrebbe il 33% della concessionaria. “Le attuali proposte del governo italiano per un aumento di capitale di ASPI a un prezzo coercitivo e non determinato dal mercato sono abusive, non trasparenti e distruttive del valore creato”, ha dichiarato nel weekend il fondatore di Tci, Christopher Hohn, secondo cui ASPI vale 11-12 miliardi di euro ante aumento di capitale. Hohn ha, inoltre, ... Leggi su quifinanza

