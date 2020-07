Ape24 – Voglia di libertà (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa divelto la gabbia elettrosaldata che lo teneva prigioniero, se n’è infischiato del radocollare ed è scappato per la seconda volta. “Papillon”, l’orso trentino divenuto famoso nei mesi scorsi per la sua lunga latitanza, lo ha fatto di nuovo. Ha beffato gli addetti alla sicurezza, i sistemi tecnologici e pure il pensare comune. “Ora che è stato castrato è più mansueto, non andrà via”, dicevano gli esperti che lo tenevano d’occhio minuto per minuto presso il recinto del Casteller, una delle colline che circondano Trento. Glielo ha fatto credere, ci piace pensarla così. Ha architettato in silenzio il suo famelico piano per circa tre mesi, ha atteso il momento giusto e si è dato alla fuga. Troppo forte la sua Voglia di libertà per ... Leggi su anteprima24

