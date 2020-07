Ultime Notizie Roma del 26-07-2020 ore 08:10 (Di domenica 26 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione 140 persone su due imbarcazioni diverse Sono in difficoltà nel Mediterraneo in zona Sar maltese a darne notizia e alla Riforma una prima barca con il motore Maria a bordo 95 migranti e sta imbarcando acqua un’altra barca invece trasporta 45 persone stiamo morendo il Grido disperato di chi a bordo il cantiere è a circa 20 miglia dalla barca che potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma le forze armate maltesi non rispondono alle nostre chiamate così allarma phone coronavirus la Corea del Nord ha annunciato di aver individuato il primo caso sospetto di covid-19 Lo ha reso noto l’agenzia kcn a Aggiungendo che si tratta di una personain passato in Corea del sud è rientrata recentemente nel paese negli Stati Uniti invece sono sapere gli ... Leggi su romadailynews

fanpage : Il presidente #Bolsonaro è guarito dal #Covid19 - fanpage : Nuovo #focolaio nel foggiano - fanpage : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 274 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore #26luglio - infoitinterno : Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. Numeri in aumento in Europa. LIVE - angiuoniluigi : RT @fanpage: Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 274 contagiati e 5 morti nelle ultime 24 ore #26luglio -