Roma, Vucinic: “Spero che presto arrivi una proprietà ricca per riportare in alto la squadra” (Di domenica 26 luglio 2020) “Un augurio alla Roma? Il meglio. Ho passato cinque anni splendidi là, in un ambiente particolare: vincevamo delle coppe, abbiamo sfiorato due volte lo scudetto. Spero che arrivi presto una proprietà ricca che possa riportare la squadra in alto, dove merita di stare. I tifosi sono molto appassionati, vanno premiati”. Lo ha dichiarato l’ex attaccante della Roma, Mirko Vucinic, durante un’intervista concessa al Corriere dello Sport in merito alla situazione che sta vivendo il club giallorosso. Leggi su sportface

