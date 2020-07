Napoli-Sassuolo 2-0, pagelle / Se ci fosse stato il Barcellona sarebbe finita 4-2 per gli spagnoli (Di domenica 26 luglio 2020) OSPINA. Stasera l’uscita dal basso è una ciofeca, a partire da lui. Da portiere che deve stare in porta e pensare al suo lavoro principale, cioè parare, sventa un paio di tentativi di Traorè e Djuricic. Fortuna poi che San Var annulla quattro gol agli emiliani, altrimenti si potrebbe discutere delle sue colpe in almeno due casi – 6 Concordo sulla ciofeca relativa all’uscita dal basso. Certo che 4 gol annullati… altro che il santo Palo che a volte ci ha protetti! – 6 DI LORENZO. A destra, a un certo punto, è mancato solo che gli facessero il torello – 5 Sui primi due gol annullati al Sassuolo applica bene il fuorigioco. Mantiene in linea di massima la posizione. Si vede pochissimo in fase offensiva – 6 MANOLAS. Quattro gol annullati agli avversari sono sì un record ma non sono ... Leggi su ilnapolista

