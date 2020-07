Napoli, Llorente rientrato in gruppo. Il comunicato (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo, il Napoli in mattinata ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di martedì sera contro l’Inter. “Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra – scrive il Napoli in una nota – gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito seguita da serie di allunghi. Llorente è rientrato in gruppo – conclude il comunicato del club azzurro”. Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Lelo49457 : @enzogoku69 Dai esce Lozano esce allan se vuole un 'Lupetto' in omaggio. Poi se vuole Llorente. Un bel Boga a Napol… - GhostJR_ : RT @FNSBlog: Piccolo grande inciso nel mezzo dell'ammutinamento: dopo il caso Mertens a Firenze, il Napoli si vede non assegnati una miriad… - Spazio_Napoli : - napolista : Napoli, report allenamento: Llorente rientra in gruppo La squadra di Gattuso è tornata subito al lavoro per prepara… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Llorente Napoli, buone notizie per Gattuso all'indomani della vittoria col Sassuolo: Llorente in gruppo TUTTO mercato WEB Napoli, seduta mattutina a Castelvolturno

Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma martedì alle ore 21.4 ...

Dove Vedere NAPOLI SASSUOLO Streaming Gratis Diretta Internet

Napoli Sassuolo Streming senza Rojadirecta: sfida tutta da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 21:45. Dopo l’amara scon ...

Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter a San Siro in programma martedì alle ore 21.4 ...Napoli Sassuolo Streming senza Rojadirecta: sfida tutta da vedere in diretta tv e video streaming. Si gioca per la 36a giornata di Serie A, oggi sabato 25 luglio 2020 alle ore 21:45. Dopo l’amara scon ...