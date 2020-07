Mihajlovic: “Meritavamo di più nel primo tempo. Sono contento della nostra stagione” (Di domenica 26 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-2 contro il Lecce: “Ci siamo creati da soli le difficoltà, il primo tempo doveva finire quattro o cinque a zero. Abbiamo rischiato di perdere anche la partita, è stato il nostro difetto tutto l’anno, siamo andati in crisi emotiva. Fortunatamente alla fine, anche in dieci con Krejci infortunato, siamo riusciti a vincere. Non fa piacere prendere gol o non chiudere le partite, si vede che ci manca qualcosa, ma i ragazzi hanno dato il massimo”. L’allenatore serbo conosce benissimo la sua squadra: “Lo noto quando il gol è nell’aria, lo sento subito. Dopo un minuto abbiamo preso gol, abbiamo smesso di giocare e gestire. Anche durante il cooling break avevo detto di chiudere la ... Leggi su alfredopedulla

