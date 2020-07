Massi di grosse dimensioni franano in mare: bagnanti sotto choc (Di domenica 26 luglio 2020) Frana la Costiera Amalfitana. Oggi un cedimento del costone costone roccioso a picco sul mare ha interessato la zona che va da Positano e Praiano, in località Laurito. Si è trattato, riferisce Amalfi Notizie, di una «frana di dimensioni considerevoli» avvenuta le 11.30 e mezzogiorno «quando vari Massi di grosse dimensioni si sono staccate dalla parete rocciosa finendo direttamente a mare». Tra le testimonianze locali si legge ancora: La vasta coltre di polvere che si è innalzata hanno subito attirato l’attenzione dei bagnanti di Praiano e di Positano che hanno capito subito che qualcosa non andava. (Continua...) Sul posto si sono recati le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori. ... Leggi su howtodofor

