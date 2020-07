Litiga con la fidanzata e si getta dal Pincio: muore 21enne a Roma (Di domenica 26 luglio 2020) A Roma un ragazzo di 21 anni Litiga con la fidanzata poi si getta dalla terrazza del Pincio. Trasportato all’ospedale in gravi condizioni, muore al San Giovanni. Tragedia nella notte a Roma. Un ragazzo è morto a seguito di una lite con la sua fidanzata. Il giovane, ventuno anni, aveva probabilmente consumato alcolici prima dello scontro verbale con la ragazza. Al culmine della lite, probabilmente per motivi sentimentali, il ventunenne si è gettato dalla terrazza del Pincio, compiendo un volo di circa 15 metri. Il tutto è avvenuto poco dopo le due di notte: l’ambulanza ha trasportato in gravi condizioni il ragazzo all’ospedale San Giovanni dove, però, è morto poco dopo ... Leggi su bloglive

