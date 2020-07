Le più lunghe strisce vittoriose negli esports (Di domenica 26 luglio 2020) Scopriamo oggi quali sono le più lunghe strisce vittoriose negli esports dato che la Juventus si appresta a vincere il nono campionato di serie A consecutivo, un record che sarà difficile da eguagliare. Perchè, dobbiamo dircelo, vincere è bello, ma se lo si può fare stabilendo un nuovo primato lo è ancora di più! Iniziamo con CSGO e in particolare con la squadra Ninjas in Pyjamas. Il loro record risale al 2012, precisamente al mese di Agosto di quell’anno. Durante il Swedish SteelSeries GO event riuscirono a vincere tutte le partite raggiungendo e vincendo facilmente la finale e potendo partecipare al primo DreamHack a Valencia. Ma la loro striscia non finisce qui. Vinsero la finale e continuarono a macinare vittorie anche al Parisian ESWC. ... Leggi su esports247

esports247_it : Le più lunghe strisce vittoriose negli esports - jessyesalvatore : @l_vegro @meteorologo777 A tutti. Non obbligatoriamente. Ci sono video o immagini su internet con lunghe file di au… - notpetko : @Taichi853 No ma ci stanno nelle pause più lunghe, ma l'applauso di un secondo che viene interrotto bruscamente dop… - _feel_like_home : @martaxfearless ho un sacco di playlist ma le più lunghe durano 86h, 76h, 33h e 17h ?? - stebrunel : @elisabarbini “La prima sorsata di birra è l’unica che conta. Le altre, sempre più lunghe, appaiono come un’ abbond… -

Ultime Notizie dalla rete : più lunghe I 9 ricercati più pericolosi d'Italia Crimeblog.it