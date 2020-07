La vendetta di Ocasio-Cortez. Ong caccia deputato che l'ha insultata (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la bufera scatenata dai suoi insulti sessisti contro la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, il parlamentare repubblicano Ted Yoho - che l’aveva definita “fottuta puttana” - è stato costretto a lasciare il consiglio di amministrazione di un’organizzazione cristiana bipartisan, che ha chiesto e ottenuto le sue dimissioni.Dopo gli insulti denunciati sui social, Ocasio-Cortez ha tenuto al Congresso Usa un discorso, divenuto subito virale, contro la cultura sessista.Ieri, l’organizzazione cristiana ‘Bread for the World’, che si occupa di combattere la fame nel mondo, ha fatto sapere che i suoi vertici hanno incontrato Yoho e chiesto le sue dimissioni, spiegando la decisione con la volontà di “riaffermare l’impegno a favore delle donne e delle ... Leggi su huffingtonpost

