Juventus-Sampdoria in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus e Sampdoria si sfidano nel posticipo della 36ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il posticipo domenicale della 36ª giornata di Serie A è la sfida fra la capolista Juventus, guidata da Maurizio Sarri e a caccia del 9° Scudetto consecutivo, e la Sampdoria di Claudio Ranieri. I bianconeri guidano la graduatoria con 80 punti e 4 lunghezze di vantaggio sull’Inter: in caso di vittoria conquisterebbero matematicamente il titolo di Campioni d’Italia. I blucerchiati si trovano al 14° posto a quota 41 e possono ambire a chiudere la stagione fra le prime 10 squadre dopo essersi matematicamente salvati. Juventus-Sampdoria: la partita si giocherà domenica 26 luglio 2020 alle ore ... Leggi su calcionews24

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - stevin_T : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA 22.05 Bologna vs Lecce 00.30 Verona vs Lazio 00.30 Roma vs Fiorentina 00.30 Cagliari vs Udinese 0… - Passion1897 : Oggi Juventus - Sampdoria #CeLaFaremo ? -