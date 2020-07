Juve vince lo scudetto: è il nono consecutivo, un’impresa da record (Di domenica 26 luglio 2020) Battuta la Sampdoria 2-0 con gol di Cristiano Ronaldo (che sbaglia un rigore) e Bernardeschi. È il 36° della storia bianconera, ma la rivoluzione filosofica all’insegna dell’estetica è rimasta più un’idea Leggi su corriere

forumJuventus : ?????? LA JUVE E' CAMPIONE D'ITALIA PER LA NONA VOLTAAAAAAA! CON QUESTI 3 PUNTI LA VECCHIA SIGNORA VINCE MATEMATICAMEN… - PaoloGentiloni : Campionato surreale. Finisce in agosto. Gli stadi vuoti. Ma vince sempre la squadra migliore. #Juve - juventusfc : #UdineseJuve, post gara ???? Report: - LamboHumanumEst : Beh se l'Inter vince le ultime due eh eh eh Attenzione alla Lazio oh oh oh E se le vince tutte anche l'Atalanta a… - pablocanateam : Vincere per la prima volta lo #Scudetto nella stagione nella quale TUTTI GLI ANNI lo vince sempre e solo l’#Inter:… -