Il Lecce cade 3-2 a Bologna e vede la B: dopo rimonta, Barrow gela i pugliesi al '93 (Di domenica 26 luglio 2020) Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di punti salvezza. Finisce 3-2 per i padroni di casa, con gli ospiti che riescono a rimontare con Mancosu e Falco dopo il micidiale uno-due degli emiliani firmato Palacio-Soriano nei primi 5'. Ma in pieno recupero Barrow, al suo nono centro in rossoblù, riporta avanti il Bologna e inguaia il Lecce, che non sfrutta il ko del Genoa con l'Inter e resta così a quattro punti di distacco dalla zona salvezza. Per evitare la caduta in B, serve davvero un miracolo. Il Bologna si risolleva dopo due ... Leggi su liberoquotidiano

dimitri_conti : ????#SerieA -> #BolognaLecce 3-2 Amarezza #Lecce: sogna la vittoria ma cade nel recupero. Il #Bologna vince 3-2, ora… - TuttoMercatoWeb : Amarezza Lecce: sogna la vittoria ma cade nel recupero. Il Bologna vince 3-2, Serie B più vicina - leccenews24 : Si affaccia dal balcone e cade, corsa in ospedale per una ragazzina di 12 anni - clikservernet : Il Brescia cade e Lecce e torna matematicamente in Serie B - Noovyis : (Il Brescia cade e Lecce e torna matematicamente in Serie B) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce cade Il Lecce cade a Bologna e il Genoa vede la salvezza La Voce del Tigullio Serie A, gol e brividi tra Bologna e Lecce: Barrow al '93 mette nei guai i pugliesi con un piede in B

Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di p ...

Falco illumina, ma il Lecce regala un tempo al Bologna: le pagelle del match

Mancosu recrimina un rigore. Finale, questa volta, fallita. Il Lecce cade anche sul campo del Bologna dove, però, era stato bravo a rimontare due gol di svantaggio. I giallorossi regalano ai felsinei ...

Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di p ...Mancosu recrimina un rigore. Finale, questa volta, fallita. Il Lecce cade anche sul campo del Bologna dove, però, era stato bravo a rimontare due gol di svantaggio. I giallorossi regalano ai felsinei ...