Guida per escursionisti sostenibili in montagna (Di domenica 26 luglio 2020) Sarà un’estate alla riscoperta della montagna, un luogo meno «democratico» del mare perché più difficile da raggiungere e conquistare, ma mai così lontano se vissuto con la giusta consapevolezza. In montagna non importa solo arrivare in vetta o raggiungere il rifugio, conta anche come ci si arriva: rispettando l’ambiente, da conservare in tutta la sua purezza e linea estetica. E proprio la bellezza di molti luoghi, considerati instagrammabili, ha generato flussi di turismo dagli effetti collaterali per la natura. È il caso del lago di Braies, in val Pusteria, nelle Dolomiti, una volta conosciuto solo agli appassionati e che, con il suo appeal social inconsapevole, ha reso necessario trasformare il piccolo parcheggio sterrato in una colata di cemento che ha rovinato la magia del posto. Leggi su vanityfair

gualtierieurope : Continua l'attuazione delle misure del #DLrilancio. L'@Agenzia_Entrate ha pubblicato la guida sul #superbonus al 11… - GianniGirotto : #SUPERBONUS: l’Agenzia delle Entrate pubblica la guida, con tutte le novità in materia di detrazioni per interventi… - Tg3web : Dall'Agenzia delle entrate arriva una guida al superbonus del 110%, la misura introdotta dal Decreto Rilancio per i… - RettaroliS : RT @GianniGirotto: #SUPERBONUS: l’Agenzia delle Entrate pubblica la guida, con tutte le novità in materia di detrazioni per interventi di e… - gianusa : @VladiMurtas @AlbertoLetizia2 @LucillaMasini Se #Salvini ritornasse a posizioni secessioniste, quindi riuscisse a r… -