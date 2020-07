Giulia De Lellis, nonna malata: “Non sono tranquilla” (Di domenica 26 luglio 2020) Giulia De Lellis è molto preoccupata per le condizioni di salute di sua nonna. Ha dovuto lasciare Forte dei Marmi per catapultarsi a Roma. Cosa le è successo? L’influencer si è confidata ai suoi follower di Instagram, spiegando che sua nonna è malata e che vorrebbe passare quanto più tempo possibile con lei. Un’estate, per … L'articolo Giulia De Lellis, nonna malata: “Non sono tranquilla” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - iambadatpoems : giulia de lellis potete pure considerarla stupida,ignorante,cessa e qualsiasi altro insulto che quoridianamente ric… - damellis20202 : RT @dobrevsunicorns: E GIULIA DE LELLIS FINALMENTE VE L’HA DETTO!!! Un abbraccio a lei, con la voce rotta dall’emozione, visibilmente preo… - PaoCliAndreGiul : RT @dobrevsunicorns: E GIULIA DE LELLIS FINALMENTE VE L’HA DETTO!!! Un abbraccio a lei, con la voce rotta dall’emozione, visibilmente preo… - Ale_iocicredo : RT @dobrevsunicorns: E GIULIA DE LELLIS FINALMENTE VE L’HA DETTO!!! Un abbraccio a lei, con la voce rotta dall’emozione, visibilmente preo… -