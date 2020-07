Gattuso: «I contagi a Barcellona? Decide l’UEFA, ci fidiamo di loro» – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro il Barcellona: le sue parole Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro il Barcellona. Queste le sue parole sulla paura dell’innalzamento della curva dei contagi in Catalunya. «Noi non possiamo fare niente, le chiacchiere restano chiacchiere, Decide chi ci governa, l’Uefa deve Decidere, non si deve scherzare perché abbiamo visto cosa può fare il Coronavirus. Noi abbiamo fiducia nell’Uefa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

