Elisa Di Francisca: “Scherma messa un po’ da parte non ho la testa per pensare a Tokyo ora” (Di domenica 26 luglio 2020) Elisa Di Francisca ha parlato della sua situazione dopo lo slittamento dei giochi di Tokyo 2020: “Tante volte ho pensato di lasciar perdere. Tuttora ho dei momenti in cui non mi ci vedo proprio in pedana fra un anno. Diciamo che sto un po’ sospesa”. Le parole della 37enne fiorettista che ha poi aggiunto: “La scherma l’ho un po’ messa da parte, non ho la testa adesso per pensare a un obiettivo così lontano, e con tutti i punti interrogativi che ancora ci sono – prosegue – Non ci voglio neanche pensare ad un’Olimpiade senza pubblico. I giochi sono una festa di popolo, sono un abbraccio collettivo. Certo, poi bisogna mettere sul piatto tutto. Col Covid non si ... Leggi su sportface

sportface2016 : Scherma | Elisa #DiFrancisca ha parlato della sua situazione dopo lo slittamento dei giochi di Tokyo 2020 - OgniMattinaTV8 : ELISA DI FRANCISCA, IL RINVIO OLIMPICO “Cosa ti manca di più se pensi alle #Olimpiadi? #TV8 #OgniMattina… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca Elisa Di Francisca: "Scherma messa un po' da parte non ho la testa per pensare a Tokyo ora" Sportface.it Di Francisca "Tokyo? Tante volte ho pensato di lasciar perdere"

Diciamo che sto un po' sospesa". Elisa Di Francisca non ha ancora deciso: questa doveva essere l'estate di Tokyo2020 ma lo slittamento alla prossima estate a causa della pandemia ha messo in ...

I Luoghi del Cuore FAI, la classifica provvisoria Marche: al primo posto Villa e Parco Cerboni Rambelli di San Benedetto

La raccolta voti è sostenuta da due jesini d’eccezione: la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca e il CT della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini. La farmacia rientra nella ...

Diciamo che sto un po' sospesa". Elisa Di Francisca non ha ancora deciso: questa doveva essere l'estate di Tokyo2020 ma lo slittamento alla prossima estate a causa della pandemia ha messo in ...La raccolta voti è sostenuta da due jesini d’eccezione: la campionessa olimpica di fioretto Elisa Di Francisca e il CT della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini. La farmacia rientra nella ...