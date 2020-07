DayDreamer – Le Ali del Sogno: Mediaset svela cosa accadrà alla soap da settembre (Di domenica 26 luglio 2020) Mediaset svela il destino di DayDreamer – Le Ali del Sogno Da oltre un mese nel pomeriggio di Canale 5, precisamente nella fascia oraria che di solito appartiene a Uomini e Donne sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti principali sta spopolando sulla rete ammiraglia, ottenendo degli ascolti da prima serata. Infatti ogni singolo appuntamento è seguito da oltre 2,5 milioni di telespettatori e il 22% di share. Ma quale sarà il futuro della serie a settembre? E’ questa la domanda che da tempo si pongono le fan. Dopo varie indiscrezioni circolate in rete, tute non veritiere, Mediaset ha deciso di rompere il silenzio e ... Leggi su kontrokultura

