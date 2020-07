Coronavirus, 255 nuovi contagi: 20 in meno di ieri. Ancora 5 vittime. Lazio: “Test a chi arriva in pullman da Paesi a rischio” (Di domenica 26 luglio 2020) Sono in leggero calo, rispetto ai 275 di ieri, i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono 255 le persone risultate positive al Covid-19, con il totale che sale così a 246.118 dall’inizio della pandemia. Come sabato e venerdì, anche oggi si registrano 5 morti che portano a 35.107 il numero totale. In cinque Regioni italiane non si sono registrati nuovi contagi nell’ultima giornata: Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata. Sono invece 126 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, 198.446 in totale. Sale però il numero delle persone ricoverate con sintomi (735, +4 da ieri) e in terapia intensiva (44, +3). Finora sono stati effettuati 6.560.572 ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: 255 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - fattoquotidiano : Coronavirus, 255 nuovi contagi: 20 in meno di ieri. Ancora 5 vittime. Terzo giorno senza decessi in Lombardia - sole24ore : Coronavirus, in Italia oggi 255 nuovi casi e altri 5 morti. In Lombardia terzo giorno senza decessi… - clikservernet : Coronavirus, 255 nuovi contagi: 20 in meno di ieri. Ancora 5 vittime. Lazio: “Test a chi arriva in pullman da Paesi… - fattoquotidiano : Coronavirus, 255 nuovi contagi: 20 in meno di ieri. Ancora 5 vittime. Lazio: “Test a chi arriva in pullman da Paesi… -