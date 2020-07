Chiara Giamundo: «Io, la prima donna palombaro» (Di domenica 26 luglio 2020) Abbiamo trascoso una giornata con Chiara Giamundo, 23 anni, laziale di Tarquinia, un passato da campionessa di nuoto e un diploma da ragioniera in tasca. È la prima donna ad aver ottenuto il brevetto di palombaro della Marina Militare: termine declinato al maschile, a scapito della parità di genere, per distinguerlo dalla palombara, che è una piccola imbarcazione. Undici durissimi mesi di corso per conquistare il basco blu, prima e unica donna nei 171 anni di storia della specialità, nata a Genova nel 1849. Chiara Giamundo. 6.45: sveglia in caserma ore 6.45 «Sveglia in caserma, al Forte del Varignano, sede del Raggruppamento Subacquei e Incursori della Marina: un luogo magico e ricco di tradizioni ... Leggi su iodonna

