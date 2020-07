Capello svela: «Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni» (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Marca svelando alcuni retroscena della sua carriera Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Marca, svelando alcuni retroscena della sua carriera e commentando i temi caldi del calcio spagnolo. Messi – «Messi è Messi, in assoluto il migliore di sempre secondo me. Lo Volevo alla Juventus quando aveva 17 anni. Vedremo cosa accadrà al Barcellona quando Messi si ritirerà». BARCELLONA – «Hanno vissuto una stagione strana e non so come sia stato possibile. Dall’addio di Valverde che per me è stata ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Capello svela Kate Middleton con lo stesso taglio ma un nuovo colore capelli stravolge le regole, di nuovo elle.com Capello svela: «Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni»

Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Marca, svelando alcuni retroscena della sua carriera e commentando i temi caldi del calcio spagnolo. MESSI – «Messi è Messi, in assoluto i ...

Svelato il mistero della balena di Leonardo

Non un mostro marino, ma un fossile di cetaceo. Lo rivela uno studio di ricercatori dell’Università di Pisa e dell’Università di San Diego che ha analizzato alcuni passaggi del Codex Arundel. Pittore, ...

Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Marca, svelando alcuni retroscena della sua carriera e commentando i temi caldi del calcio spagnolo. MESSI – «Messi è Messi, in assoluto i ...Non un mostro marino, ma un fossile di cetaceo. Lo rivela uno studio di ricercatori dell’Università di Pisa e dell’Università di San Diego che ha analizzato alcuni passaggi del Codex Arundel. Pittore, ...