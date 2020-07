Cantieri autostrade: Liguria,disagi per rientri, 5 km in A12 (Di domenica 26 luglio 2020) GENOVA, 26 LUG - Come era prevedibile, i Cantieri aperti sul nodo autostradale genovese per mettere in sicurezze le galleria creano disagio al traffico di rientro dei vacanzieri. La situzione più ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

GiovanniToti : Le vedete queste foto? Me le stanno inviando i tanti automobilisti che in queste ore sono bloccati sulle… - SkyTG24 : Cantieri autostrade, Toti: 'La Liguria chiederà un maxi-risarcimento al Mit' - GiovanniToti : Al fianco delle imprese e di tutto il mondo economico ligure, oggi in piazza per protestare contro il blocco e l’is… - AnsaLiguria : Cantieri autostrade: Liguria,disagi per rientri, 5 km in A12. Incolonnamenti anche in A26, A7 e A10 #ANSA - MinoGiachino : altra domenica da bollino rosso sulle autostrade liguri. Siamo figli di un Dio minore? ?@GiuseppeConteIT? ?… -