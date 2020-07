Caltanissetta, un centinaio di migranti fuggono dal Cara: decine di agenti alla loro ricerca (Di domenica 26 luglio 2020) Caltanissetta, un centinaio di migranti fuggono dal Cara di Pian del Lago Circa un centinaio di migranti sono fuggiti nel pomeriggio di oggi, domenica 26 luglio 2020, dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, dove erano ospiti. In queste ore sono decine i Carabinieri e gli agenti di polizia impegnati nelle loro ricerche. Al momento, tre dei migranti in fuga sarebbero stati intercettati. Non si conoscono ancora i motivi della fuga dal Cara di Caltanissetta. In tutto, la struttura ospita al momento 350 persone. Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. La crisi dei migranti e le ... Leggi su tpi

