Bologna Lecce 2-0 LIVE: segna subito Palacio, poi raddoppia Soriano (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lecce si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Lecce 2-0 MOVIOLA 5′ Gol di Soriano – Bella azione dei rossoblù con Barrow che serve Soriano, avanza sfruttando un buco nel mezzo, e piazza il pallone alla sinistra di Gabriel. Pessimo inizio del Lecce, grande avvio del Bologna. 2′ Gol di Palacio – subito avanti i rossoblù. Prima Skov Olsen impegna ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - IamCALCIO : DIRETTA TESTUALE DEL MATCH - albertomarti : RT @raffamimmo: Liverani alla vigilia di Bologna-Lecce: 'Possiamo solo vincere' Quarto minuto, Bologna-Lecce 2-0. Liverani dammi 6 numeri… - albertomarti : RT @jason05_: Hai l'ennesima grande chance per salvarti, vai a Bologna che non ha nulla da chiedere a sto campionato e dopo 5 minuti hai pr… - tomaso_palli : #BolognaLecce • Esercitazione per i titolari (#Bologna) in allenamento con le seconde linee (#Lecce) passive. -