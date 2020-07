Arsenal-Watford 3-0, Aubameyang firma la doppietta e cala il tris in rovesciata (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Grandissimo gol in rovesciata di Aubameyang che cala il tris. Nell’ultima giornata di Premier League in 33′ l’Arsenal chiude la partita contro il Watford portando il parziale sul 3-0. doppietta di Aubameyang che sugli sviluppi di una rimessa laterale di Tierney, agguanta la sfera in area e di rovesciata segna un bellissimo gol che probabilmente spegne le speranze di rimonta del Watford. Leggi su sportface

Etzi2891 : RT @delinquentweet: Terzo gol dell'Arsenal, rovesciata di Aubameyang direttamente su rimessa laterale, mi sa che il Watford ha leggermente… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Raddoppio dell'Arsenal con Tierney e mi sa che salutiamo ufficialmente il Watford #ARSWAT - sportface2016 : #ArsenalWatford, gol in rovesciata di #Aubameyang che porta i suoi sul 3-0 - JodyColletti : #Watford praticamente retrocesso già a fine primo tempo (3-0 Arsenal), magari adesso i #Pozzo torneranno a concentr… - rickembecker : RT @BritishFootball: 3-0 Arsenal. Ho impressione che sia arrivato il momento di salutare il Watford. -

