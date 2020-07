Trovato cadavere in una fabbrica: è mistero a Segrate (Di sabato 25 luglio 2020) A Segrate, in provincia di Milano, è stato rivenuto un cadavere all’interno di una fabbrica. Il corpo ragazzo, 21 anni, era in una fabbrica. mistero a Segrate. Il cadavere di un ragazzi di 21 anni è stato Trovato all’interno di una fabbrica all’alba da un amico e collega. Inutili i soccorsi: i medici del 118 hanno solo potuto accertare il decesso del giovane che lavorava nel posto. È mistero sulle cause della morte, ma si presume che questa sia sopraggiunta per cause naturali. Le indagini sono tuttora in corso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, record di contagi nel mondo Articolo in aggiornamento Questo articolo ... Leggi su bloglive

PrimaStampa_eu : Tragedia nel Calatino: le fiamme divorano abitazione, in garage trovato cadavere con pistola accanto. L'ipotesi del… - NewSicilia : ?? ???????? ?? ?????????? - #Cadavere trovato in garage in provincia di #Catania: i dettagli della misteriosa vicenda.… - Yogaolic : Macabra scoperta in via Senigallia a #Milano: trovato il cadavere di un uomo, si indaga - RedazioneLaNews : #Milano Macabra scoperta in via Senigallia a Milano: trovato il cadavere di un uomo, si indaga - robexdj : Potenza, cadavere in appartamento trovato dai Vigili del Fuoco – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cadavere Tragedia in una fabbrica di Segrate, ragazzo di 21 anni trovato cadavere: si indaga MilanoToday.it Segrate, ragazzo di 21 anni trovato morto all’alba in una fabbrica: il cadavere scoperto dal collega

Tragedia all'alba in una fabbrica di Segrate, in provincia di Milano. Un ragazzo di 21 anni è stato trovato cadavere all'interno di una ditta che si trova in via Londra, ai civici 38-40. Ad effettuare ...

Uccise l'uomo che voleva violentarla: assolta per legittima difesa

Aurela Perhati è stata assolta dall’accusa di omicidio nei confronti di Massimo Garitta, l’uomo che voleva violentarla. Legittima difesa per la donna che aveva investito il 53enne nel tentativo di sca ...

Tragedia all'alba in una fabbrica di Segrate, in provincia di Milano. Un ragazzo di 21 anni è stato trovato cadavere all'interno di una ditta che si trova in via Londra, ai civici 38-40. Ad effettuare ...Aurela Perhati è stata assolta dall’accusa di omicidio nei confronti di Massimo Garitta, l’uomo che voleva violentarla. Legittima difesa per la donna che aveva investito il 53enne nel tentativo di sca ...