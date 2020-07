Stadio Roma, Tor di Valle a Vitek: firma imminente (Di sabato 25 luglio 2020) Roma - Quando questa storia è cominciata, la figura di Radovan Vitek non sfiorava nemmeno i meandri dell'immaginario. Oggi invece è lui che può innescare un effetto domino nell'interminabile vicenda ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Quando questa storia è cominciata, la figura di Radovan Vitek non sfiorava nemmeno i meandri dell'immaginario. Oggi invece è lui che può innescare un effetto domino nell'interminabile vicenda d ...L’ufficio legale della Roma ha depositato giovedì alla Consob il prospetto informativo per l’aumento di capitale di 150 milioni, come era stato deliberato dall'assemblea dei soci azionisti. La Consob ...