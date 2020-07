Simona Izzo confessa: “Con mio marito Ricky Tognazzi ci siamo indebitati per una casa” (Di sabato 25 luglio 2020) Simona Izzo, in questi giorni è convalescente (ne avrà ancora per un mese prima di ristabilirsi del tutto), dopo la brutta caduta dalla sua barca a Capri ma non perde il suo buonumore e il piglio. L’attrice e regista, in una intervista al settimanale F, ha confessato di amare molto Favignana e aver di aver acquistato casa con il marito Ricky Tognazzi, non senza qualche sacrificio. “Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina – ha rivelato -. Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. La chiamo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

