Se Dybala e Ronaldo non inventano la Juventus è una squadra normale (Di sabato 25 luglio 2020) Al termine di Udinese-Juve la notizia della sconfitta dei bianconeri si è sparsa come il tam-tam nella giungla. Perché era inaspettata, visto che da nove anni a questa parte la Juve aveva abituato tutti a commentare le vittorie, anziché le sconfitte, concedendo al massimo la possibilità di chiedersi se avesse giocato bene o male. Ha perso invece, la Signora, e proprio nel giorno in cui doveva vincere il campionato. Almeno così avevano sentenziato i vari oracoli, immaginando che la vittoria avrebbe permesso ai bianconeri un po' di relax in attesa della Champions con il Lione. Quasi fosse un fatto scontato il successo, come se la Juve fosse una squadra perfetta, come se l'Udinese fosse una vittima predestinata. Insomma, per tutti il 23 luglio 2020 doveva equivalere al 5 maggio 2002 quando, sempre ad Udine, un'altra Juve vinse ... Leggi su liberoquotidiano

forumJuventus : #JuveSampdoria, domani ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Dybala e Ronaldo in attacco. Cuadra… - forumJuventus : [Corriere] Alla fine Sarri vincerà lo scudetto, ma Agnelli oltre ai risultati voleva il gioco. CR7 e Dybala hanno m… - forumJuventus : CT: 'Juve, è il numero 10 che fa la differenza. Dybala, ora più che mai rappresenta la soluzione a quasi tutti i pr… - _schiaffino__ : RT @cmdotcom: #Donnarumma e i rigori: su #Malinovskyi l'ultimo volo, contro #Ronaldo e #Dybala i più belli - cmdotcom : #Donnarumma e i rigori: su #Malinovskyi l'ultimo volo, contro #Ronaldo e #Dybala i più belli… -