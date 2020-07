Palermo, Mirri: “Tensioni con Di Piazza? Spiego tutto, pronto a rilevare sue quote”. E su Paparesta… (Di sabato 25 luglio 2020) "Frizioni con Di Piazza? Forse quanto è successo era inevitabile, potrebbe essere utile se ci si chiarisce"Esordisce così il presidente del Palermo, Dario Mirri, che intervenuto ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport', ha ripercorso il suo primo anno di presidenza, soffermandosi anche sulla diatriba con Tony Di Piazza: un forte momento di tensione tra i due proprietari del club rosanero, che ha spinto l'imprenditore italo-americano a dimettersi dal ruolo di vicepresidente e mettere in vendita le sue quote."A parer mio la discussione era più più che evitabile, credo sia scattata per futili motivi. C’era una programmazione, gli obiettivi sono stati raggiunti, non ci poteva essere contestazione, men che meno dell’operato di Sagramola. Io, senza Rinaldo non sarei ... Leggi su mediagol

