Ondata di caldo e afa in arrivo anche al Nord (Di sabato 25 luglio 2020) Andrea Vuolo di 3bmeteo.com: «Da lunedì e per gran parte della settimana intensa Ondata di caldo sull’Italia, la prima della stagione al Nord, ma rischio per forti temporali su Alpi e Prealpi». Leggi su ecodibergamo

