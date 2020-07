Nemmeno in un anno anomalo qualcuno avrebbe osato profetizzare un gol di Hysaj (Di domenica 26 luglio 2020) 1) 1-8-23 il terno a lotto sulla ruota di Napoli, in un anno anomalo Nemmeno in un seminario combinato Maya-Nostradamus qualcuno avrebbe osato profetizzare un gol di Hysaj! 2) Che poi le porte chiuse ci hanno privato di un comico epilogo, immaginate lo speaker “Con il numero 23 Elseid…” Iusai, Isa’, Isaí..” insomma un rap indecente 3) Dopo un paio d’anni abbiamo avuto risposte ad un interrogativo perpetuo “Ma il Var a Napoli ci sta?” 4 goal annullati, lo hanno ribadito fino alla noia…Erano irregolari…. Che vulite fa? Lo so è strano ma non si può segnare in fuorigioco! 4) La dietro balliamo na bellezza, Lobotka ci manca solo ‘a ... Leggi su ilnapolista

