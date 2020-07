Napoli-Sassuolo, che gaffe di una giornalista: intervista Zielinski ma… lo confonde con Lobotka [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) Una gaffe davvero clamorosa quella commessa da una giornalista di DAZN nell’intervallo di Napoli-Sassuolo, anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A. Ricevuta la linea da Pierluigi Pardo, la bordocampista ha scambiato Zielinski con Lobotka spingendo il centrocampista polacco a intervenire: “sono Zielinski“. Uno scambio di persona che ha scatenato i social, che non hanno risparmiato ironie e critiche alla giornalista, finita sfortunatamente nell’occhio del ciclone. Ok, tutto ok. È causa del gol di #Hysaj#Lobotka #Zielinski #NapoliSassuolo pic.twitter.com/eJb8JIgTQN — Salvatore Amoroso (@sonosal amoroso) July 25, 2020 L'articolo ... Leggi su sportfair

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Sassuolo 1-0, rete di Hysaj E. (NAP) - tvdellosport : ?? STADIO SAN PAOLO ?? L'arrivo del #Napoli allo stadio per la sfida contro il #Sassuolo ??? @manuelparlato… - internewsit : Manolas fuori per infortunio contro il Sassuolo: a rischio per Inter-Napoli - - letsie12_04 : @AQaddaffi Napoli 1-0 Sassuolo -