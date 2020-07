MotoGp, Petrucci pessimista dopo le qualifiche: “non riesco a frenare la moto, abbiamo troppi problemi” (Di sabato 25 luglio 2020) Giornata da dimenticare per Danilo Petrucci che, nelle qualifiche del GP di Andalusia, non va oltre l’undicesima posizione sulla griglia di partenza. troppi problemi per il ternano in sella alla sua Ducati, guai che non gli hanno permesso di entrare nella top-ten. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesInterrogato nel post qualifiche, il Petrux ha ammesso: “sicuramente la gara sarà molto difficile, è chiaro che mi aspettavo di fare dei passi in avanti, ma le cose che abbiamo provato hanno funzionato fino ad un certo punto. Ho faticato un po’ a rendere ripetitiva la moto nei suoi comportamenti, quello che ci faceva andare forte l’anno scorso non è più possibile farlo, cioè frenare la moto con il ... Leggi su sportfair

